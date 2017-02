Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di Febbraio 2017?

Anche questo mese, come di consueto, Sony ha pubblicato la lista dei giochi che faranno parte della Instant Game Collection di febbraio, e che i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a partire dal prossimo martedì. Questo mese, in lista, troviamo il platform Little Big Planet 3 per PS4, affiancato dall'indie Not a Hero. Per PS3 sarà disponibile invece Anna Extended Edition, titolo horror sviluppato dal team italiano Dreampainters, insieme a Starwhal (scaricabile anche su PS4). Infine, i titoli dedicati a PS Vita sono Ninja Senki DX e il platform/puzzle TorqueL. Qual è il migliore dei giochi in lista secondo voi?