Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di Marzo 2017?

Anche questo mese, come di consueto, Sony ha pubblicato l'elenco dei giochi che faranno parte della Instant Game Collection di Marzo, e che i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a partire dal prossimo martedì. Questo mese troviamo Tearaway Unfolded e Disc Jam per PlayStation 4, Under Night: In-Birth e Earth Defense Force 2025 per PlayStation 3, Lumo (Cross-Buy con PS4) e Severed per PlayStation Vita. Qual è il migliore dei giochi in lista secondo voi?