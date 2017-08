Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di Settembre 2017?

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato l'elenco dei giochi che faranno parte della Instant Game Collection di Settembre 2017, che i giocatori abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente a partire dal prossimo martedì. Questo mese tra i titoli IGC troviamo inFamous Second Son, Child of Light, RIGS Mechanized Combat League (gioco bonus), Truck Racer, Handball 2016, We Are Doomed e Hatoful Boyfriend. Qual è il miglior gioco di Settembre 2017 secondo voi?