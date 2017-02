Qual è il miglior titolo della serie Tom Clancy's Ghost Recon?

Manca poco più di un mese all'uscita di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo presso gli studi di Ubisoft, il cui lancio è previsto, appunto, per il prossimo 7 marzo su PC, PS4 e Xbox One. In questi giorni, gli utenti che sono riusciti ad ottenere un invito staranno probabilmente già provando una piccola porzione del gioco in anteprima grazie alla Closed Beta che durerà fino a lunedì, ma in attesa dell'arrivo di Wildlands nei negozi, vi chiediamo: qual è, secondo voi, il miglior capitolo della serie Tom Clancy's Ghost Recon (spin-off ed expansion pack esclusi)?