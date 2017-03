Qual è la novità di Dark Souls 3 The Ringed City che attendi di più?

Nella giornata di ieri, Bandai Namco ha diffuso numerose informazioni e materiale riguardo al DLC The Ringed City di Dark Souls 3, in arrivo il prossimo 28 marzo. La compagnia ha innanzitutto trasmesso un livestream dedicato all'espansione, durante la quale sono state mostrate al pubblico le novità che verranno implementate nel gioco, e successivamente ha pubblicato un trailer incentrato sulle arena PvP Grand Roof e Dragon's Ruin.



Questa nuova espansione, che è inclusa nel Season Pass di Dark Souls 3 insieme al precedente DLC Ashes of Ariandel, ha diversi elementi da offrire ai giocatori: la modalità PvP "Undead Match" insieme alla nuova arena, armi ed incantesimi aggiuntivi, nuovi equipaggiamenti per il proprio personaggio, nuove località da esplorare, con nemici e boss. Qual è per voi la novità più interessante di questa espansione?