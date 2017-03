Qual è la novità del firmware 4.50 per PS4/PS4 Pro che apprezzi maggiormente?

Il firmware 4.50 di PS4 (ora disponibile per tutti, dopo una fase beta durata un paio di mesi) include diverse novità, tra cui il supporto per gli hard disk esterni, la possibilità di impostare sfondi personalizzati per la Home (utilizzando anche gli screenshot dei giochi), la compatibilità con i Blu-Ray 3D su PlayStation VR e tanto altro ancora. Senza dimenticare la Modalità Boost per PlayStation 4 Pro, che permette di incrementare le prestazioni di quei titoli che non sono stati appositamente ottimizzati per la nuova console. Qual è la nuova funzionalità del firmware 4.50 che apprezzi maggiormente?