Qual è la novità più interessante dell'update 1.15 di Final Fantasy XV?

Il nuovo update gratuito di Final Fantasy XV, disponibile da poco per il download, ha aggiunto al gioco funzioni alquanto richieste dai fan. Innanzitutto, è ora possibile consultare il Bestiario, contenente informazioni sui nemici affrontati durante l'avventura, e i modelli degli stessi, che possono essere osservati nel dettaglio.



Con l'aggiornamento 1.15, i giocatori possono ora selezionare quale capitolo giocare, una volta finito il gioco, ed è stato dato ufficialmente il via all'Assassin's Festival, ovvero un evento a tema Assassin's Creed che si terrà per un periodo limitato a Lestallum, e che permetterà ai giocatori di ottenere un nuovo costume da assassino e di svolgere apposite quest. La patch ha infine apportato vari fix minori ed è servita per annunciare il vincitore dello scorso contest fotografico.



Si direbbe, quindi, che l'update possa rappresentare un'occasione per tornare nel mondo di Eos, anche per coloro che hanno già portato a termine il viaggio di Noctis e i suoi amici. E voi, avete aggiornato Final Fantasy XV? Qual è la novità più interessante della patch 1.15?