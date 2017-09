Qual è stato il miglior annuncio del Nintendo Direct del 14 settembre?

Il Nintendo Direct del 14 settembre è stato davvero ricchissimo di annunci, durante la trasmissione la casa di Kyoto ha rivelato tantissime novità: dal bundle Switch dedicato a Super Mario Odyssey alla data di uscita di Xenoblade Chronicles 2, passando per l'arrivo di DOOM e Wolfenstein The New Order su Switch. E poi ancora due nuovi giochi di Kirby, Minecraft New 3DS Edition e Mario Party The Top 100, solamente per citar alcune delle novità presentat.



Qual è stato a tuo avviso il miglior annuncio del Nintendo Direct del 14 settembre?