Tokyo Game Show 2017: qual è stato il miglior annuncio della conferenza Sony?

In occasione del Tokyo Game Show 2017, Sony ha deciso di tenere una conferenza dedicata alle proprie piattaforme e ai titoli di punta ad esse riservati. Trattandosi di una fiera giapponese, ampio spazio è stato dato proprio alle produzioni nipponiche, tra annunci, novità, trailer e date di lancio.



Molto attesa dai fan era ad esempio la data di uscita di Monster Hunter World comunicata con un nuovo trailer, ma anche l'arrivo di Final Fantasy 9 su PS4 ha sorpreso il pubblico, così come il nuovo trailer di Shadow of the Colossus e l'annuncio del remake di Zone of the Enders. E voi, avete seguito la conferenza? Quale annuncio ha suscitato maggiormente il vostro interesse?