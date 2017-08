Qual è stato il miglior gioco della Gamescom 2017?

La Gamescom si è ufficialmente conclusa ed è arrivato il momento di tirare le somme. L'edizione 2017 non è stata particolarmente ricca di novità anche se non sono mancate sorprese, come l'interessante Biomutant di THQ Nordic, Age of Empires 4 e l'annuncio di Jurassic World Evolution, purtroppo non giocabili in fiera.



Super Mario Odyssey ha trionfato ai Gamescom Awards 2017, venendo eletto miglor gioco della fiera. Secondo voi invece qual è stato il miglior titolo visto a Colonia?