Febbraio è stato un mese molto interessante dal punto di vista delle nuove uscite videoludiche: il secondo mese dell'anno ha visto l'arrivo di titoli molto attesi come For Honor, Nioh (eletto Gioco del Mese dalla redazione di Everyeye.it), Halo Wars 2 e Berserk and the Band of the Hawk, non sono mancate inoltre sorprese del calibro di Forma.8 (sviluppato dallo studio italiano MixedBag), Torment: Tides of Numenera e Poochy & Yoshi's Woolly World. Adesso ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di Febbraio 2017 per PC e console?