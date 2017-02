Gennaio è stato un mese molto interessante dal punto di vista delle nuove uscite videoludiche: il primo mese dell'anno ha visto l'arrivo di titoli come Resident Evil VII Biohazard (premiato come Gioco del Mese sulle pagine di Everyeye), Yakuza Zero, Gravity Rush 2 e Tales of Berseria, senza dimenticare la prima stagione completa di Hitman e la riedizione portatile di Dragon Quest VIII L'Odissea del Re Maledetto. Adesso ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di Gennaio 2017 per PC e console?