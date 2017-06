Maggio è stato un mese decisamente interessante dal punto di vista delle nuove uscite videoludiche: il quinto mese dell'anno ha visto l'arrivo di titoli come Prey, Injustice 2, RiME, Farpoint, Star Trek Bridge Crew, Ultra Street Fighter II The Final Challengers, Disgaea 5 Complete Edition, The Surge e Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, solamente per citarne alcuni. Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco di Maggio 2017 per PC e console?