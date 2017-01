Qual è il tuo capitolo preferito della serie Resident Evil?

Come molti di voi sapranno, si avvicina la data di uscita di Resident Evil 7, nuovo capitolo della serie horror Capcom iniziata nel 1996. Si tratta di certo di uno dei franchise più popolari e apprezzati del panorama videoludico, che ha conquistato negli anni riscontri positivi sia da parte del pubblico che da parte della critica. Di seguito potete trovare un elenco principali capitoli di Resident Evil, con l'aggiunta di qualvhe meritevole spin-off: in attesa del prossimo 24 gennaio, data in cui potremo finalmente mettere le mani su Resident Evil VII Biohazard, qual è il vostro preferito?