Qual è il tuo capitolo preferito della serie Yakuza?

La serie di Yakuza, iniziata nel 2005 da SEGA su PlayStation 2, ha conquistato grande popolarità e apprezzamento in Giappone, fino ad affermarsi come una delle protagoniste del panorama videoludico nipponico. Anche nel nostro Paese, la saga si è saputa conquistare una buona fetta di pubblico, sebbene purtroppo non goda della stessa fama. Negli anni, sono stati pubblicati diversi capitoli di Yakuza, accompagnati da vari remake, remaster e spinoff, purtroppo non tutti giunti nel nostro continente. Di seguito, trovate un elenco dei capitoli di Yakuza che sono arrivati anche in Europa: in attesa dell'uscita di Yakuza Zero, prevista per il prossimo 24 gennaio, qual è il vostro preferito?