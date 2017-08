Qual è il tuo modello di DualShock 4 preferito?

Ieri Sony ha annunciato un nuovo modello in edizione limitata del DualShock 4, stavolta dedicato al mondo del calcio, che andrà ad unirsi alla già vasta scuderia di colorazioni del controller, che include versioni ispirate ai giochi più popolari e varie colorazioni classiche o con effetti speciali. Con tutte le varietà attualmente in commercio, per i giocatori c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Inoltre, bisogna tenere presente l'esistenza di due tipi di DualShock 4 (V1 e V2) i quali differiscono molto leggermente tra loro e sono distinguibili soprattutto grazie alla barra luminosa presente sul touchpad. Sicuramente, vi sarà capitato di vedere o maneggiare diversi pad PS4: vi accontentate del classico jet black o preferite un tocco di colore? Qual è il vostro preferito?