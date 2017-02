Qual è il tuo titolo preferito della serie Persona?

Manca poco più di un mese ormai all'uscita di Persona 5 in Europa: il nuovo titolo della serie JRPG di Atlus arriverà finalmente anche in Occidente, e avremo modo di scoprire quali saranno i pericoli e le avventure che affronteranno i protagonisti indossando le maschere dei "Ladri Fantasma".

La serie Persona, nata come spinoff del franchise Megami Tensei di Atlus, ha avuto inizio nel 1996 con Revelations: Persona. L'accoglienza del pubblico fu tale da permettere alla compagnia di proseguire con Persona 2: Innocent Sin, Persona 2: Eternal Punishment, Persona 3, Persona 4 e infine Persona 5. Negli anni, questa saga ha inoltre avuto diversi remake, riedizioni, porting e spinoff, talvolta anche di genere totalmente diverso, come il rythm game Persona 4: Dancing All Night e il Picchiaduro P4: Arena.



Il gameplay è da sempre caratterizzato dalle meccaniche tipiche dei giochi di ruolo di stampo nipponico, e la particolarità dei personaggi è la loro capacità di evocare i propri "Persona", ovvero degli spiriti affini alla propria personalità, spesso tratti dalla mitologia giapponese, oppure ispirati a figure storiche e miti occidentali. In attesa di poter finalmente mettere le mani su Persona 5, che sarà disponibile dal prossimo 4 aprile, vi chiediamo: qual è il vostro titolo preferito della serie?