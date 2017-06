Quale conferenza E3 2017 attendi maggiormente?

Tra pochi giorni prenderà il via l'E3 2017, con la conferenza EA Play in programma per sabato 10 giugno alle 21:00, ora italiana. Una settimana decisamente ricca, con i principali publisher pronti a svelare la line-up della prossima stagione. Tra gli appuntamenti più importanti segnaliamo quelli di Microsoft (pronta a svelare ufficialmente Xbox Scorpio), Sony, Ubisoft, Bethesda e Nintendo, non mancheranno comunque spazi dedicati al mondo PC (PC Gaming Show), inoltre per la prima volta anche Devolver Digital terrà un suo showcase all'Electronic Entertainment Expo.



Su Everyeye.it trovi tutti gli orari conferenze E3 2017, in attesa dell'apertura della fiera ti chiediamo: qual è la conferenza che attendi maggiormente?