Quale eroe sceglierai per iniziare la tua avventura in For Honor?

Tra pochi giorni, il 14 febbraio, per la precisione, sarà disponibile For Honor, nuovo titolo Ubisoft per PS4, Xbox One e PC. In questo cruento titolo, Cavalieri, Vichinghi e Samurai si affrontano senza sosta per conquistare il dominio assoluto, e il giocatore è chiamato a scegliere un eroe appartenente a una delle tre fazioni per unirsi alla battaglia e gettarsi in mischia, usando le proprie abilità per sopravvivere e ottenere una vittoria. Una parte fondamentale di For Honor è certamente il multiplayer online, che permette ai giocatori di sfidarsi tra loro in duelli, risse o match per la conquista del territorio.



Se avete avuto modo di guardare trailer, video gameplay, o di partecipare alla recente Closed Beta del gioco, avrete sicuramente notato quanto siano diversi tra loro le classi da scegliere, e quanto sia importante optare per quello giusto secondo il proprio stile di gioco. Quale tra gli eroi disponibili avete intenzione di scegliere per iniziare la vostra avventura in For Honor?