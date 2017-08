PlayStation 4: qual è la più interessante novità del firmware 5.0?

Dopo aver distribuito gli inviti per la closed beta del Firmware 5.0 su PlayStation 4, Sony ha svelato tutti i dettagli relativi alle migliorie e alle novità in arrivo grazie a questo aggiornamento.



I rumor circolati in rete al riguardo nelle scorse settimane si sono infine, per la maggiore, rivelati non veritieri, ma l'update 5.0 va ad aggiungere delle funzioni interessanti alla console, come il rinnovamento del sistema di account master e secondari, che verrà reso più adatto per genitori, tutori e figli, e pensato appositamente per le famiglie, oppure l'aggiunta di lingue aggiuntive per l'interfaccia utente, tra le quali il rumeno, il greco e l'ungherese.



Avete letto quali saranno le novità apportate dal firmware? Qual è la migliore secondo voi?