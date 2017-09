Quale personaggio hai usato più spesso durante la beta di Dissidia Final Fantasy NT?

La beta di Dissidia Final Fantasy NT, che si sta svolgendo in questi giorni e durerà fino al 3 settembre, ha permesso ai giocatori che hanno ricevuto un invito di provare in anteprima il gioco, fornire il proprio feedback riguardo alle sue prestazioni a Square Enix e, soprattutto, iniziare a prendere mano con i combattimenti e le differenze tra le classi del titolo.



Nella sua versione finale, Dissidia Final Fantasy NT avrà un roster ben più vasto di personaggi provenienti dai vari capitoli della serie Final Fantasy, ma quelli disponibili nella beta sono "solo" 14, appartenenti alle varie classi presenti, ovvero Vanguard, Marksman, Assassin e Specialist. I combattenti, però, si distinguono tra loro anche per le abilità che possiedono, per le caratteristiche uniche che li contraddistinguono, e non solo per la classe di appartenenza: il giocatore è quindi chiamato a formare una squadra di tre elementi a scelta, per poi lanciarsi negli scontri contro gli avversari.



E voi, avete avuto modo di provare la beta di Dissidia Final Fantasy NT? A quale personaggio vi siete affidati più spesso?