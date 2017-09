Quale Regno di Super Mario Odyssey ti ispira di più, tra quelli presentati finora?

La data di uscita di Super Mario Odyssey è sempre più vicina e cresce la curiosità dei giocatori per quanto riguarda quelli che saranno i contenuti del gioco. Nintendo ha presentato, un po' per volta, le novità presenti in questo nuovo capitolo, ed alcuni dei luoghi che Mario visiterà durante il suo viaggio: la struttura del mondo di gioco è divisa in "Regni" (Kingdom), e ciascuno possiede un suo tema specifico e i relativi stage da completare.



inora, la casa di Kyoto non ha svelato tutti i Regni, né tutti i particolari su di essi. Alcuni livelli sono stati mostrati brevemente tramite dei video gameplay, altri solo accennati nei trailer o con degli screenshot. Di seguito, trovate un elenco dei Regni ufficialmente svelati: quale tra questi suscita di più il vostro interesse?