FIFA vs PES 2018: quale comprerai?

Anche quest'anno, si ripete uno dei più comuni dilemmi tra i giocatori, che rappresenta anche un vero duello per quanto riguarda i videogiochi a tema calcistico: FIFA 18 o PES 2018?



Entrambi i titoli saranno disponibili questo mese, per la precisione il primo a debuttare sarà PES 2018, tra pochi giorni, il 14 settembre, seguito poi dallo storico rivale un paio di settimane dopo, il 29 settembre. Mentre FIFA, quest'anno, arriverà anche sulla nuova console di Nintendo, l'ibrida Switch, PES non tralascerà la vecchia generazione, con le versioni per PS3 e Xbox 360.



Le rispettive edizioni PS4, Xbox One e PC, naturalmente, sono immancabili. In rete è già possibile trovare anteprime ed opinioni, immagini, trailer e video gameplay, inoltre oggi arriverà ufficialmente la demo di FIFA 18. E voi, avete già deciso quale dei due titoli acquisterete?