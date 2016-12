Quanto è importante per te la presenza della la lingua italiana nei videogiochi?

Purtroppo, capita sempre meno spesso che sia previsto un doppiaggio in italiano per i videogame: la cosa è ormai riservata in genere alle produzioni più importanti, e nella maggior parte dei casi bisogna accontentarsi dei sottotitoli nella nostra lingua. Tuttavia, neppure le traduzioni dei testi sono una certezza. Secondo alcuni sviluppatori, addirittura, tradurre i giochi in italiano può rappresentare una spesa poco saggia, e sono sempre di più i publisher che portano nel nostro paese videogiochi in inglese (basti pensare alle serie Telltale, o alle serie JRPG come Atelier e The Legend of Heroes).



Le motivazioni per tutto ciò sono spesso da cercare nei budget limitati, nella complessità del lavoro o nella mancanza di tempo durante lo sviluppo. Ormai, conoscere l'inglese è diventato di fondamentale importanza per poter giocare i propri titoli preferiti, ma per alcuni giocatori la poca dimestichezza con la lingua può essere un ostacolo che impedisce di godersi al meglio la storia e il gameplay. E per voi, quanto è importante la presenza di una traduzione italiana nei giochi?