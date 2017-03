Quanto è realmente importante per te la potenza di una console?

PlayStation 4 Pro ha dimostrato che esiste un mercato per gli upgrade hardware anche su console e il prossimo arrivo di Project Scorpio conferma pienamente questa tesi. Da tempo, la casa di Redmond ribadisce che la sua prossima piattaforma sarà "l'unica console in grado di garantire esperienze videoludiche in vero 4K e offrire VR ad alta fedeltà", un motto decisamente aggressivo che sembra voler conquistare quei giocatori alla ricerca della pura potenza. Nintendo, dal canto suo, continua a percorrere una strada diversa, strategia che sembra aver dato i suoi frutti, considerando il buon successo riscosso da Switch al lancio. Per questo, ti chiediamo: quanto è realmente importante per te la potenza in una console da gioco?