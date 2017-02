Quanto sono utili le fasi di test Alpha e Beta dei videogiochi?

Come alcuni di voi già sapranno, domani inizierà la fase Open Beta di For Honor: questa versione dimostrativa del gioco sarà aperta al pubblico e tutti coloro che vorranno accedere per provare le potenzialità del titolo in anteprima potranno farlo, semplicemente scaricando l'apposito client attraverso gli store digitali.



È consuetudine di molte case produttrici quella di procedere con Alpha e Beta, pubbliche o meno, per i propri titoli, in modo da poter raccogliere feedback da parte dei giocatori e migliorare così il proprio prodotto prima del lancio, cercando di andare incontro il più possibile alle richieste ed esigenze degli utenti, ma secondo voi, quanto sono realmente utili le Alpha e le Beta dei videogames? Pensate che contribuiscano ad implementare netti miglioramenti, o credete che abbiano il solo scopo di pubblicizzare il gioco prima del lancio?