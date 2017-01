Quanto ti fanno davvero paura i giochi horror?

Resident Evil VII è finalmente disponibile nei negozi e stando ai primi commenti dei giocatori in rete e alle prime recensioni, sembra che il titolo sia decisamente spaventoso, ancora di più se giocato sfruttando il visore VR. Negli ultimi tempi, si direbbe che il genere horror sia tornato alla ribalta, probabilmente grazie alle nuove potenzialità delle piattaforme e alla realtà virtuale, che riesce a rendere le esperienze di gameplay più immersive per l'utente.



Se da una parte una buona fetta di videogiocatori è attratta da questi titoli e si cimenta con coraggio nelle situazioni raccapriccianti che vengono proposte, dall'altra ci sono giocatori che si sentono inevitabilmente intimiditi da esse, e restano alla larga dai videogiochi troppo spaventosi. Non mancano, invece, coloro che decidono di affrontare i giochi horror in compagnia degli amici, per allentare la tensione e condividere l'esperienza di gameplay. E voi, invece, cosa ne pensate? Quanto vi spaventano davvero i giochi horror?