Retrocompatibilità su console: quanto è importante per te?

La recente aggiunta di GTA IV nel catalogo dei titoli retrocompatibili di Xbox One è stata ben accolta dal pubblico (le vendite sono aumentate del 7000% nelle ultime ore) e testimonia come i giocatori abbiano un forte interesse nei "vecchi" giochi, come dimostra anche il caso di Red Dead Redemption, le cui vendite sono schizzate dopo l'arrivo su Xbox One.



Sappiamo che Scorpio sarà compatibile con tutti i titoli dell'attuale piattaforma Microsoft mentre la strategia di Sony per la futura PlayStation 5 non è ancora del tutto chiara. Nintendo, invece, ha confermato che Switch non sarà in alcun modo compatibile con i giochi e gli accessori per Wii e Wii U. Cosa ne pensi della retrocompatibilità? Le hardware house dovrebbero fornire ai giocatori la possibilità di utilizzare senza problemi tutti i titoli già acquistati, o dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle nuove produzioni per espandere la line-up software?