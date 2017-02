Retrogaming: Qual è il miglior gioco per SEGA Mega Drive?

Dopo aver eletto il miglior gioco per Super Nintendo, adesso è il turno di un nuovo sondaggio retrogaming, questa volta incentrato sul SEGA Mega Drive. La console della Grande S ha ospitato decine di capolavori tra cui (in ordine sparso) Shining Force II, Gunstar Heroes, Wonder Boy in Monster World, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic e Sonic 2, Altered Beast, Out Run, Golden Axe, Streets of Rage 2, solamente per citarne alcuni. Adesso però preferiamo lasciare spazio a voi: è arrivato il momento di votare il miglior gioco per SEGA Mega Drive!