Retrogaming: Qual è il miglior gioco per Super Nintendo?

Un sondaggio dedicato agli amanti del retrogaming, per eleggere il miglior gioco per Super Nintendo. La storica console della casa di Kyoto ha sfornato in oltre sei anni di presenza sul mercato centinaia di capolavori come The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Metroid, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Secret of Mana, la trilogia di Donkey Kong Country, Super Castlevania IV, Chrono Trigger, Final Fantasy III e potremmo andare avanti per ore... Adesso però è arrivato il momento di votare il miglior gioco per SNES, aspettiamo le vostre opinioni in merito!