Rigiocherai GTA 4 adesso che è compatibile con Xbox One?

GTA IV (con le espansioni The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony) è ora compatibile con Xbox One: così come fatto qualche mese fa con Red Dead Redemption, anche il quarto episodio della serie Rockstar può essere adesso giocato su One e One S. Si tratta sicuramente di una buona notizia per tutti i fan della serie, che potranno così rigiocare con uno dei più acclamati (e controversi) episodi di Grand Theft Auto. Ti chiediamo: approfitterai dell'arrivo di GTA 4 su Xbox One per rivivere l'avventura di Niko Bellic e del cugino Roman?