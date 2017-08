Saresti interessato a un gioco di Game of Thrones prodotto da Bethesda?

Da ieri, ormai, è iniziato a circolare in rete un interessante quanto inaspettato rumor secondo il quale Bethesda sarebbe al lavoro su un ipotetico videogioco di Game of Thrones. Le voci sono emerse in seguito alla comparsa di una pagina web della catena Target riguardante un misterioso gioco denominato provvisoriamente "Bethesda: Game of Thrones".



Subito dopo la diffusione di questa informazione, gli utenti, sorpresi, hanno iniziato a ipotizzare che potesse trattarsi di un gioco sulla stessa linea di Skyrim, ma non ci sono abbastanza elementi per poter speculare. La compagnia non ha mai fatto cenno, finora, a un simile progetto, nemmeno durante i più recenti eventi dedicati al mondo videoludico, né ha confermato o commentato la notizia.



A prima vista, la comparsa della pagina non si direbbe frutto di un errore, ma in attesa di conferme o smentite, è opportuno ritenere quanto riportato un semplice rumor. In caso si rivelasse veritiero, però, voi cosa ne pensereste? Sareste interessati a un videogioco di Bethesda basato su Game of Thrones?