Saresti interessato a una nuova console portatile Sony?

Secondo alcuni rumor che stanno circolando negli ultimi giorni, provenienti da parte di una testata cinese, Sony avrebbe in programma di presentare nel corso dell'E3 di Los Angeles una nuova console portatile. Il nome in codice di questa console è al momento "PSP 3", e secondo le voci, Sony avrebbe intenzione di presentare la piattaforma a porte chiuse in Cina, prima della kermesse statunitense. I rumor, inoltre, parlano di un presunto accordo con AMD per l'utilizzo dell'APU Bristol Ridge.



Nulla di tutto ciò è stato confermato, e queste informazioni rimangono al momento solo delle voci di corridoio, che potrebbero essere confermate o smentite nelle prossime settimane, tuttavia il pubblico in rete si è espresso in maniera decisamente contrastante: se da una parte non mancano gli utenti incuriositi da questa iniziativa ed entusiasti di vedere una nuova console portatile Sony sul mercato, sono in molti i giocatori a dichiararsi sfiduciati al riguardo. E voi, da che parte state? Sareste interessati a nuova PlayStation portatile?