Scalebound è stato cancellato: quali sono le tue impressioni?

Da quanto si vociferava in rete, era ormai chiaro che lo sviluppo di Scalebound stesse incontrando diverse difficoltà. Il gioco, che era stato presentato a giugno del 2014 come esclusiva per Xbox One, era in sviluppo presso gli studi di Platinum Games sotto la direzione di Hideki Kamiya, e il pubblico nutriva molto interesse nei confronti di questo ambizioso action RPG a base di draghi e frenetiche battaglie. Stando a quanto riportato dai rumors sul web, sembra che i rapporti tra Microsoft e Platinum Games si siano incrinati dopo la presentazione del gioco alla Gamescom 2016, e il rinvio del titolo al 2017 ha reso chiaro per il pubblico che ci fossero delle complicazioni nei lavori.

In seguito alla conferma di ieri, arrivata da Microsoft stessa, i fan hanno manifestato il proprio disappunto, e numerosi ulteriori voci di corridoio continuano a diffondersi tutt'ora, secondo le quali Kamiya non avrebbe preso bene la cancellazione del progetto, al punto di essersi preso una pausa per problemi legati allo stress psicologico. Dopotutto, era stato il designer stesso a dichiarare, alcuni mesi fa, che Scalebound fosse il gioco più grande della sua carriera.

Si tratta di certo di una notizia triste per i fan di Scalebound, perciò vi chiediamo: cosa ne pensate di quanto accaduto? Quali sono le vostre impressioni sulla cancellazione del progetto.