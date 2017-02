Storie d'amore nei videogiochi: quanto sono importanti per la trama?

Si avvicina San Valentino, la festa degli innamorati, e quale occasione sarebbe migliore di questa per parlare delle storie d'amore nei videogiochi? Il panorama videoludico ci offre da anni storie diverse e ricche di sentimenti, dove l'amore non manca quasi mai. Che si tratti di una coppia ormai consolidata come quella di Nathan Drake e la sua Elena, di un triangolo irrisolvibile come quello tra Geralt, Triss e Yennefer in The Witcher 3, o un amore impossibile come nella storia tra Noctis e Lunafreya di Final Fantasy XV, gli esempi sono davvero moltissimi.



Spesso, i videogame ci permettono di scegliere liberamente chi sarà il partner del nostro protagonista e che genere di relazione avere con ciascun personaggio, a volte ci viene chiesto di fare delle scelte tra amore, amicizia e dovere, ed è difficile che, soprattutto nei videogiochi che puntano sulla trama, il nostro protagonista non abbia una persona speciale da proteggere, conquistare, o salvare. Ma secondo voi, che ruolo ricoprono le storie d'amore nella trama dei videogiochi? Quanto sono importanti nell'andamento degli eventi?