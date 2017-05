Destiny 2: su quale piattaforma giocherai il nuovo sparatutto Bungie?

Bungie ha finalmente presentato al pubblico il gameplay di Destiny 2, rivelandone anche alcuni dettagli tecnici. Come molti di voi già sapranno, questa volta il gioco non sarà limitato solo alle console casalinghe, ma arriverà anche su PC, e, come era facile prevedere, ci saranno alcune differenze tra le versioni, soprattutto in termini di prestazioni e grafica. Innanzitutto, Destiny 2 avrà un framerate bloccato a 30fps su console, mentre invece potrà raggiungere i 60fps in versione PC, la quale supporterà anche la risoluzione in 4K, e sfrutterà il client di Blizzard.



D'altronde, non mancano gli utenti che preferiscono in ogni caso le versioni console, per diversi motivi, come la mancanza di un PC adeguato, oppure per via dellla community, alla quale sono affezionati. E voi, invece, avete già deciso su quale piattaforma giocherete Destiny 2?