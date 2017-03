Su quale piattaforma giocherai NieR Automata?

L'attesa ormai sta per terminare: a partire dal prossimo venerdì, 10 marzo, NieR Automata sarà finalmente disponibile in Europa su PS4, mentre gli utenti PC dovranno attendere qualche giorno in più per il debutto del gioco su Steam, previsto per il 17 marzo. Finora, il gioco ha ottenuto recensioni più che positive e i pareri di coloro che hanno già avuto modo di provarlo sono entusiastici.



Stando a quanto si legge in rete, sembra proprio che il titolo sviluppato da Platinum Games e diretto da Yoko Taro abbia incontrato le aspettative del pubblico. E voi, acquisterete Nier Automata? Su quale piattaforma intendete giocarlo?