Super Mario Odyssey: cosa ne pensi del Luncheon Kingdom?

Il 23 agosto, Nintendo ha tenuto un livestream in diretta da Colonia per mostrare alcune novità relative a Super Mario Odyssey. Nello specifico, il producer del gioco ha svelato il Luncheon Kingdom, un nuovo Regno che potremo visitare nel gioco. L'idraulico italiano sembra trovarsi decisamente a suo agio in questo dolce mondo, a tema culinario, in parte ispirato anche al nostro paese, come potete vedere nel video gamplay pubblicato sulle pagine di Everyeye.



Cosa ne pensi del Luncheon Kingdom? Questo Regno ti ha colpito oppure non è riuscito a conquistarti?