Super Mario: di quale gioco della serie vorresti un remake o remaster per Switch?

Non c'è dubbio che la serie di Mario sia non solo un grande vanto per Nintendo, ma anche una delle più popolari e apprezzate della storia dei videogiochi. Anche su Nintendo Switch, Mario continua a conquistare consensi, com'è dimostrato dalle vendite di Mario Kart 8 Deluxe, e soprattutto dall'attesa dei fan, impazienti di poter finalmente mettere le mani su Super Mario Odyssey, nuovo capitolo della serie che uscirà entro quest'anno e che sarà presente all'E3 2017 che si terrà nel mese di giugno a Los Angeles.



Nella sua lunghissima carriera, l'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi è stato protagonista di titoli indimenticabili, che rimangono pietre miliari del settore, oltre che amatissimi grandi classici: in attesa di saperne di più sul nuovo capitolo, quale gioco della serie vi piacerebbe rivedere in veste rinnovata su Switch?