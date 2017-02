The Legend of Zelda Breath of the Wild: lo giocherai su Switch o Wii U?

Si avvicina la data di lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in concomitanza con Nintendo Switch, nuova console della casa di Kyoto: nonostante sia uno dei titoli di punta della line-up, è bene ricordare che il gioco uscirà anche in edizione WiiU, e gli utenti potranno così scegliere su quale piattaforma iniziare questa nuova attesissima avventura.



Un'altra scelta che toccherà ai giocatori sarà quella riguardante l'Expansion Pass annunciato per il gioco, che permetterà di avere accesso a contenuti aggiuntivi ed espansioni. E voi, su quale piattaforma giocherete The Legend of Zelda Breath of the Wild? Acquisterete o meno l'Expansion Pass?