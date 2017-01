The Legend of Zelda: di quale gioco della saga vorresti un remaster o remake per Switch?

Recentemente, Eiji Aonuma non ha escluso la possibilità che Switch possa ospitare un nuovo gioco della serie Zelda, oltre a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Potrebbe trattarsi di un titolo inedito o perchè no, di un remake/remaster di un vecchio episodio della serie, del resto i rumor riguardo una possibile riedizione di The Legend of Zelda Skyward Sword per Switch circolano da molti mesi, sebbene fino ad oggi si siano rivelati infondati. In virtù della dichiarazione di Aonuma, ti chiediamo: quale di questi titoli vorresti rivedere su Switch?