Ti è piaciuto il primo video gameplay de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra?

Warner Bros Interactive Entertainment ha pubblicato un lungo video gameplay per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Il filmato, della durata di sedici minuti, mostra le meccaniche del gioco ed il Sistema Nemesis in un walkthrough ambientato nelle fasi avanzate del gioco. Poco dopo la pubblicazione del video, gli utenti hanno espresso le proprie opinioni in rete, manifestando il proprio entusiasmo per il gioco. E voi, avete avuto modo di guardare il gameplay de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra? Cosa ne pensate?