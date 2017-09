Ti è piaciuta la beta di Call of Duty WW2?

La Closed Beta di Call of Duty WW2, arrivata in anteprima su PS4 e pochi giorni dopo su Xbox One, ha permesso ai giocatori in possesso di un invito di provare in anteprima il gioco, e di fornire il proprio feedback agli sviluppatori circa le prestazioni del titolo.



Il test continuerà fino al 4 settembre, e sarà possibile provare alcune delle modalità multiplayer previste (la modalità zombie e la campagna non sono incluse nella Beta), scegliere tra cinque divisioni proposte e visitare alcune mappe. E voi, avete provato la Closed Beta del gioco? Vi è piaciuta?