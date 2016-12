Ti è piaciuta la demo di Gravity Rush 2?

Per fare una sorpresa gradita ai fan in vista del Natale, Sony Japan Studio ha pubblicato sul PlayStation Store la demo di Gravity Rush 2 nella serata del 22 dicembre. Questa versione dimostrativa del gioco ci permette di osservare da vicino le meccaniche del titolo, di familiarizzare con i suoi comandi e con i poteri della protagonista Kat, che come molti di voi già sapranno, è in grado di manipolare la gravità. La demo ci offre inoltre un assaggio delle atmosfere del gioco, le ambientazioni e lo stile tipico che lo contraddistingue e che riprende il primo capitolo della serie uscito in origine su PS Vita. E voi, avete provato la demo di Gravity Rush 2? Quali sono state le vostre impressioni?