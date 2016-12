Ti è piaciuta la demo di Nier Automata?

Nella giornata di ieri, 22 dicembre, Square Enix ha pubblicato sul PlayStation Store una demo di NieR Automata, attualmente in sviluppo presso gli studi di Platinum Games per PS4 e in uscita il 10 marzo 2017 in Europa. Questa versione dimostrativa del titolo permette agli utenti di provare il gioco e visualizzare dettagliatamente le principali meccaniche di gameplay, il combat system, il sistema di controllo le funzionalità e le atmosfere del nuovo gioco di Platinum Games. E voi, avete avuto modo di giocare la demo di NieR Automata? Che impressione vi ha fatto?