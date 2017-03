Ti è piaciuto il nuovo video gameplay di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy?

Ieri, Activision ha pubblicato il primo video gameplay di Crash Bandicoot 2 Remastered, riedizione del gioco inclusa in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Il filmato, della durata di poco più di tre minuti, mostrava al pubblico il livello "Hang Eight", mettendo in mostra le notevoli migliorie grafiche implementate nella remaster di questo titolo, e stuzzicando la nostalgia e l'impazienza dei fan che attendono di poter mettere finalmente le mani su questo titolo, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 giugno su PS4, e in un periodo successivo su altre piattaforme non ancora specificate.



E voi, avete guardato il nuovo video gameplay di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy? Cosa ne pensate?