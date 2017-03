Ti è piaciuto il primo gameplay trailer di Sonic Forces?

SEGA ha pubblicato nella giornata di ieri il primo gameplay trailer ufficiale di Sonic Forces, titolo attualmente in sviluppo presso gli studi di Sonic Team per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Il filmato, che dura poco meno di un minuto, ci permette di osservare le meccaniche e le atmosfere dell'attesissimo ritorno del porcospino blu. Come confermato dagli sviluppatori, Sonic Forces sarà un'evoluzione di Sonic Colors e Sonic Generations e presenterà tre diverse modalità di gioco. E voi, avete guardato il video? Quali sono le vostre opinioni?