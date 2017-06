Ti è piaciuto il primo trailer di Need for Speed Payback?

Electronic Arts ha annunciato nelle scorse ore Need for Speed Payback, nuovo episodio della serie racing in arrivo il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ambientato nell'immaginaria Fortune Valley, in Payback i giocatori potranno mettersi alla guida di velocissimi bolidi nei panni di tre personaggi desiderosi di vendicarsi de La Loggia, organizzazione malavitosa che controlla buona parte delle attività (legali... e non) della città.



In attesa del gameplay (che sarà mostrato durante l'evento EA Play di sabato 10 giugno), il publisher ha pubblicato il primo trailer del gioco: cosa ne pensate del video di presentazione di Need for Speed Payback?