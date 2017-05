Ti è piaciuto il primo trailer di Far Cry 5?

Ieri, finalmente, Ubisoft ha presentato il primo trailer ufficiale di Far Cry 5, rivelando anche la data di uscita del gioco. Il filmato ha permesso così ai fan di poter dare uno sguardo più approfondito alle atmosfere ed ambientazioni del titolo, che si sono rivelate totalmente differenti rispetto ai rumor circolati, secondo i quali questo nuovo capitolo sarebbe stato ambientato nel vecchio West.



In Far Cry 5, i giocatori si troveranno nello stato americano nel Montana, più precisamente in una contea fittizia chiamata "Hope County", e dovranno vedersela con una setta di estremisti. E voi, avete avuto modo di guardare il trailer di Far Cry 5? Vi è piaciuto?