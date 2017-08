Ti è piaciuto il trailer di lancio di Uncharted: l'eredità perduta?

La data di uscita di Uncharted: l'eredità perduta, prima espansione single player di Uncharted 4, è ormai alle porte, e durante la giornata di ieri Sony e Naughty Dog hanno diffuso in rete il trailer di lancio ufficiale per questa nuova avventura alla ricerca di antichi tesori, per la prima volta senza Nathan Drake.

Il filmato è infatti concentrato sulle protagoniste Chloe e Nadine e sui luoghi spettacolari che visiteranno per compiere la propria missione, e include anche delle sezioni di gameplay. E voi, lo avete guardato? Vi è piaciuto?